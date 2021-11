Acusan por daño moral a nuevo dirigente estatal de Morena

El ex presidente municipal de Chilpancingo y ex administrador fiscal del estado, Jesús Tejeda Vargas interpuso una denuncia por daño moral en contra de Rafael Cuauhtémoc Ney Catalán, recién nombrado como delegado en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, ello como parte del pleito que tiene pro la posesión de un predio en la colonia Universal de esta capital, en la que el primero ha demostrado su propiedad y el segundo asegura que se trata de una calle.

Tejeda Vargas indicó que ante las autoridades y ante la sociedad ha demostrado ser el legítimo propietario del predio, mismo que hace algunos meses mandó cercar, pero sus trabajadores fueron detenidos por sus vecinos, entre ellos el aspirante a dirigir Morena, quien además participó en transmisiones en redes sociales en las que se le difamó y acusó de diversas situaciones que no son ciertas.

Lee también: Tiene Morena Guerrero nuevo dirigente

Jesús Tejeda mostró las escrituras, pagos de prediales, solicitudes de construcción y el expediente del juicio que ha realizado a nombre de su hijo, Luis Eduardo Tejeda Catalán, que es el legítimo propietario del terreno y la denuncia por desojo involucra a su vecina quien se apoderó de un metro lineal del predio, es decir 50 metros cuadrados y al aspirante a la dirección de Morena, Rafael Cuauhtémoc Ney Catalán, que fue público que se introdujo en el terreno que es propiedad privada, para detener el trabajo del cercado, que se realizaba de manera legal.

Explicó que en el caso del despojo es un juicio que se inició él representando a su hijo que era menor de edad, pero en este momento él ya superó los 18 años y seguirá su proceso legal.

Tejeda Vargas aclaró que el juicio que ha iniciado no tiene nada que ver con temas políticos, sino con una demanda civil pues cuando se inició lo hizo cuando aún el denunciado no era aspirante a dirigir el partido Morena.

El pleito se dirimirá en los juzgados. / Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Reiteró que las denuncias públicas en su contra donde los señalaron de ser una persona afectada de sus facultades mentales y de haber fabricado escrituras a su favor cuando fue presidente municipal, se hicieron desde hace dos meses, sin embargo, él no había podido responderlas porque se encontraba desempeñándose como funcionario público en la administración fiscal, “Hoy he terminado con el proceso de entrega recepción y se me hizo importante dar a conocer la situación real sustentada en documentación, no sólo versiones de me dijeron o pienso que así es”.

Indicó que se interpusieron las carpetas de investigación de manera formal en la Fiscalía General del Estado y será esa instancia la que determine de qué forma se haga la reparación del daño tanto por el tema el despojo, como por el daño moral que le causaron con las acusaciones públicas infundadas que se hicieron en su contra.

Cabe señalar que el predio en disputa se encuentra en una zona de muy alta plusvalía en la avenida Lázaro Cárdenas, una zona llena de bares, y discotecas, a un costado de la Auditoría Superior del Estado y muy cerca del café punta del cielo propiedad del morenista que fue prestado a Félix Salgado para usarlo como casa de campaña