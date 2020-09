Acusan ejidatarios de Carrizalillo presunta intimidación policial

Ejidatarios de Carrizalillo denunciaron presuntos actos de hostigamiento por parte del Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien habría subido hasta el sitio donde mantienen el bloqueo acompañado de una escolta integradas por 14 camionetas llenas de hombres armados; asimismo otra visita que realizó en helicóptero.

Los comuneros de Carrizalillo desde hace dos semanas dieron a conocer su determinación de cancelar el contrato de arrendamiento de mil 300 hectáreas de terrenos a la minera Equinox Gold, debido a que ésta incumplió con el pago del arrendamiento y con diversas obras de infraestructura que se comprometió a realizar como garantizar el abasto de agua a la población. Estado Permisionarios de Zihuatanejo en contra de saturación de rutas

“Desde el ejido de Carrizalillo reivindicamos y reiteramos nuevamente que el conflicto del paro de la mina Los Filos es exclusivamente entre la empresa y el pueblo”, establecieron en el comunicado que difundieron.

“El día de ayer subió el fiscal estatal de Guerrero, el Lic. Jorge Zuriel de los Santos Barrilla acompañado de catorce camionetas cargadas al menos la mitad con personal armado de la policía ministerial dejando clara su presencia ante las familias del campamento sin tener ningún tipo de jurisdicción en este asunto, hoy irrumpió en las instalaciones de la mina en helicóptero acompañado de nuevo de su abultada escolta, aunque esta vez algo más reducida”, señalaron los comuneros quienes en el pasado han pedido incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantenga al margen del conflicto

Insistieron en que no es un conflicto político y ningún organismo gubernamental tiene el más mínimo poder para manejar la negociación.

Mencionaron que es claro que se trata de una provocación en la que afortunadamente ninguno de los participantes del plantón cayó, pues todos se mantuvieron solo a la expectativa y no respondieron.

“Esto no evita que nos parezca fuera de lugar la postura tanto de los representantes de la empresa como del fiscal quienes prefieren utilizar métodos intimidatorios antes que sentarse a dialogar. No nos parece justo que después de que la empresa nos criminalizó con un comunicado falso en su web corporativa donde aseguran que estamos cometiendo actos ilegales cortando carreteras federales, lleguen a nuestras tierras con ese tipo de acciones”.

“La postura del ejido siempre ha sido abierta y respetuosa, pero no vamos a doblegarnos ante actitudes racistas, despectivas y de abuso de poder, Jamás lo permitimos con las empresas anteriores y no vamos a tolerarlo ahora, no dejaremos pasar a nuestras tierras a nadie sin previa justificación y que no traiga actitud de apertura, negociación y especialmente de respeto”.

“Desde el ejido, seguimos manteniendo a pesar de todo una actitud abierta y dialógica para solucionar el conflicto, no queremos seguir con esto más tiempo del necesario ni pretendemos sacarle dinero a la empresa, queremos que Equinox cumpla con un convenio que, aunque desigual, mejora mínimamente nuestra calidad de vida como tener agua limpia en nuestras casas”.













