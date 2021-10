Acusan al gobernador de entorpecer caso de accidente de normalistas

Familiares de las víctimas mortales del accidente en que participó un autobús que transportaba normalistas de Ayotzinapa el pasado 17 de septiembre, denunciaron que el gobernador, Héctor Astudillo y el fiscal, Jorge Zuriel de los Santos, los engañaron en el ofrecimiento de ser mediadores y un apoyo para que el caso se resuelva.

Josué Palacios Espinoza quien es hijo del fallecido artemarcialista Jacinto Palacios Celino, indicó que el gobernador les pidió que no interpusieran una denuncia formal y se ofreció a ser mediador en favor de la familia ante la normal de Ayotzinapa y ante la empresa Costa Line propietaria del autobús.

El ofrecimiento fue que el pasado miércoles se tendría la resolución del caso, sin embargo, ya es miércoles y aún no se tiene siquiera una comunicación del fiscal para conocer los avances de la indagatoria.

Los familiares ofrecieron una conferencia de prensa en la que se demandó al gobernador honrar su palabra y convertirse en un mediador para que el fallecimiento de Jacinto no quede en la impunidad.

Indicaron que como víctimas interpondrán formalmente las denuncias y actuarán hasta las últimas consecuencias, señaló que tiene identificado al menos a una persona de las que viajaban en el autobús y en su momento habrán de exigir que sea llamado a declarar y que informe quienes más viajaban en el camión y en qué lugar se encontraban.

También se tiene que convocar a la empresa para que informe quién es el conductor asignado a esta unidad y si él se encontraba conduciendo al momento que el autobús arrolló al auto compacto.

Indicó que la petición del gobernador fue clara de no denunciar a la normal de Ayotzinapa y entienden que eso no puede ser pues la institución como tal no tiene una responsabilidad sin embargo se tiene que definir quién conducía el autobús y quien fue responsable del percance.