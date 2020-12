Acapulco, Ixtapa–Zihuatanejo y Chilpancingo pasan a Semáforo Amarillo

Al reiterar que, no cerrará las puertas a la actividad turística en esta temporada vacacional decembrina, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que, Acapulco, Ixtapa – Zihuatanejo y Chilpancingo pasarán a un semáforo diferenciado color amarillo, por lo que mañana lunes habrá nuevas restricciones para estos municipios.

Al encabezar la conferencia diaria de actualización de casos desde Zihuatanejo, el mandatario estatal, señaló que, los números en la pandemia, permiten a estas tres zonas pasar a color amarillo, aunque advirtió que, la región Norte permanece en semáforo naranja porque es ahí donde la circulación del virus es mayor.

“Lo que no podemos hacer es cerrar las puertas, lo que si les queremos decir es que hay restricciones que no estamos abiertos al 100 por ciento y vamos a mantener en semáforo amarillo en Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo es porque los números así lo permiten no porque sea una determinación del gobernador y asumo la responsabilidad que me toca”, expresó.

Astudillo Flores, reiteró que, la prioridad es la salud de los ciudadanos, por eso tratarán de encontrar el equilibrio con la economía, para que no haya más problemas y pueda desarrollarse de la mejor manera la temporada vacacional de diciembre que es la más importante del año para el sector turístico.

“No podemos cerrar las carreteras para que no vengan los turistas, hay que hacer un esfuerzo todos, lo más complejo es encontrar el equilibrio entre la salud y la economía, cada quien que ponga de su parte, porque corresponde a todos ayudar a controlar todo lo que se va a venir”, dijo.

Hizo un llamado a empresarios, turisteros, taxistas, y la ciudadanía en general a actuar con responsabilidad porque se necesitan ingresos económicos para todos, pero también cuidar la salud, por ello, pidió cumplir con las medidas como, usar cubrebocas, mantener la sana distancia y lavarse las manos de forma constante.

Cabe mencionar que, Astudillo Flores, señaló que, este lunes se publicará en el Periódico Oficial del estado las nuevas restricciones para la temporada vacacional decembrina donde se espera la visita de más de un millón 200 mil turistas a los diversos destinos del estado de Guerrero.