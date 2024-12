Abogados propondrán juicio de amparo para hemodiálisis gratuita

Ante la difícil situación económica que atraviesan las personas que deben realizarse las costosas sesiones de hemodiálisis, el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del vigésimo primer circuito, Lucio Leyva Nava reveló que expondrá para que a través de un “juicio de amparo” se logre que el Seguro Social proporcione el servicio de manera gratuita.

Entrevistado al concluir la sesión mensual del Colegio de Abogados de Guerrero donde acudió como invitado especial, invitó a las personas que se dializan a promover amparos para que el Estado garantice su derecho de acceso a la salud.

Lamentó que muchos de las personas en Guerrero, que padecen con la no funcionalidad de sus riñones no cuentan con la economía para cubrir esas sesiones donde a través de maquinas les eliminan la sal extra, el agua y los productos de desecho para que no se acumulen en su cuerpo, debido a que el costo es elevado pues una sola sesión tiene un costo mínimo de mil quinientos pesos y las personas requieren de dos a tres a la semana y no tienen el sustento económico para ello.

“Es obligación del estado proporcionar este tratamiento y lo que se expondrá que a través del juicio de amparo lograr que el seguro social, en el caso concreto les proporcione el servicio de manera gratuita porque la constitución lo marca porque tengas o no un seguro social tienes derecho a la salud y no solo a la hemodialisis, sino personas con cáncer, con cualquier padecimiento el estado tiene que darte el mejor nivel de salud”, aseguró.

Leyva Nava informó que como operador de justicia, el juicio de amparo es un medio eficaz para hacer cumplir con esa obligación que tienen de brindar la salud.

“Se les obliga a través de una sentencia los obligamos, nuestra ley de amparo tiene métodos para hacer cumplir esas jurisdicciones como son a través de multas principalmente y sino llegan a cumplir se puede llegar a su cese”.

El magistrado exhortó a las personas con el padecimiento acudan a solicitar amparos para que reciban sus tratamientos y se respeten sus derechos fundamentales.

La hemodiálisis es un tratamiento para filtrar las toxinas y el agua de la sangre, como lo hacían los riñones cuando estaban sanos. Esta sesión ayuda a controlar la presión arterial y a equilibrar los minerales importantes en la sangre como el potasio, el sodio y el calcio.

Se hace por medio de una máquina de hemodiálisis, extrayendo una pequeña cantidad de sangre del cuerpo mediante una aguja o un catéter. Posteriormente el dializador depura la sangre y elimina desechos, toxinas y el exceso de líquido y por último, la sangre limpia se vuelve a introducir en el cuerpo.