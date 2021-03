Abasto de agua en zonas turísticas de Ixtapa-Zihuatanejo estará garantizado en Semana Santa

El próximo mes van a comenzar a sentirse los estragos de la temporada de estiaje, sin embargo, en este periodo vacacional de Semana Santa se van a cubrir sin inconvenientes la zona turística y colonias de Ixtapa-Zihuatanejo.

El Director de la Capaz, Luis Fernando Salas Reyes informó que la dotación del hídrico estará garantizada, ya que se están produciendo alrededor de 360 litros por segundo, siempre y cuando no haya fugas en las líneas principales de conducción.

La producción actual de agua pudo conservarse gracias a los diques que año con año construye la paramunicipal sobre el río Salitrera, lo que permite que se recargan mejor los mantos freáticos.

Salas Reyes aseguró que no va ser necesario castigar a ninguna de las dos zonas porque en ambas habrá abasto; en el caso de Ixtapa y zonas aledañas recibirán aproximadamente 150 litros por segundo y en Zihuatanejo alrededor de 210 litros.

La emergencia sanitaria también ha influido para que la demanda en la zona turística no sea tan demandante, a diferencia de años pasados cuando no había pandemia, no obstante, la necesidad no es menor y depende del semáforo epidemiológico.

Aunque están confiados en que no habrá problemas, Luis Salas Reyes dijo que están preparados para poder dotar agua con pipas en caso de ser necesario.