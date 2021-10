A un año, sigue el clamor de justicia para Aylin

A un año del feminicidio de la niña Ayelin Iczae Gutiérrez Marcelo , familiares, amigos y grupos feministas de la ciudad de Tixtla, se manifestó en esa ciudad para exigir justicia y reparación del daño a la familia, que se les reconozca la calidad de víctimas a sus familiares que debido a amenazas de muerte se encuentran desplazadas en otra ciudad del país.

En la marcha se expuso que la madre de la menor fallecida, Flora Marcelo, y sus otras dos hijas se encuentran desplazadas de Tixtla , debido a que han recibido varias amenazas de muerte, algunas incluso ya están fuera de Guerrero.

Señalaron que la mujer se fue para la Ciudad de México y se arropó con un grupo de familiares que se encontraron en un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación, ahí vivió tres meses sufriendo las inclemencias del tiempo y expuesta a enfermedades, pero sin decaer en el reclamo de justicia.

Aunque en Guerrero el es del dominio público, en el gobierno federal se les negó el registro como víctimas para que puedan recibir algún beneficio que les otorgue la Comisión Nacional de Atención a Víctimas.

Desde el sitio en que se encuentra desplazada, la madre de Ayelin envió un audio en el que dijo que no detendrá su lucha , que hasta sus últimas consecuencias seguirá exigiendo a las autoridades que se haga una investigación responsable y que se garantice seguridad para la madre y las hermanas de Ayelin.

“Nosotros seremos la voz de todos los niños y niñas", manifestaron en la marcha. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

Además indicó que su lucha no es sólo por Ayelin, sino por todas las niñas y jóvenes de Tixtla que reclaman un municipio seguro , en el que pueden salir a la calle sin el temor de ser secuestradas, violadas o asesinadas.

“Nosotros seremos la voz de todos los niños y niñas y que sepa el gobierno que no nos callarán, porque esta lucha es de amor, que sus muertes no queden impunes y que no sean solo números de una estadística sino personas que sean recordadas con amor ”.

“ Exigimos a la fiscalía que retome el asunto hasta tener una investigación clara y precisa, no queremos que nos desvíen, no queremos más amenazas, queremos seguir esta lucha en paz”.