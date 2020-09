A partir del lunes, antros, bares y discotecas de Acapulco deben cerrar: SSA

El Secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, advirtió que, a partir del lunes cuando la entidad retroceda a semáforo Naranja, los bares, centros nocturnos y discotecas deberán cerrar, porque es en esos negocios donde se ha generado el aumento de los contagios durante las últimas dos semanas.

Durante su intervención en la conferencia diaria de actualización de casos, el funcionario estatal, dijo que, el lunes, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, dará a conocer las acciones que se llevarán a cabo para frenar el aumento de contagios y la hospitalización, para evitar que la entidad regrese a Semáforo Rojo. Local Cambio de semáforo no afectó afluencia de visitantes en este puente largo: Basilio Talavera

Lamentó que, en estos lugares no se respetó el aforo del 50 por ciento y los clientes no portaron cubre bocas, no respetaron las sana distancia y menos el lavado de manos, lo que provocó aumento en los casos y personas que requirieron de atención en hospitales.

"Insistir mucho no a los lugares cerrados, y los centros nocturnos, las discotecas, los bares, los antros y los casinos deben de estar cerrados o con medidas más restringidas, pero cerrados, el lunes lo dará a conocer el gobernador", expresó.

Asimismo, de la Peña Pintos, dijo que a la fecha Guerrero acumula 16 mil 361 casos positivos de Covid-19 y mil 805 personas han perdido la vida por esta enfermedad, principalmente adultos mayores de 60 años quienes padecían alguna comorbilidad.

Hasta el momento, la Secretaría de salud ha aplicado 28 mil 678 pruebas de laboratorio, de las cuales 11 mil 116 han salido negativas y mil 201 continúan como sospechosas, mientras que, 11 mil 793 personas se han recuperado y 835 continúan activas al presentar síntomas los últimos 14 días.

Sobre la hospitalización son un total de 224 personas, de las cuales 113 se reportan como estables, 85 graves y reciben apoyo de oxígeno, mientras que, 26 permanecen intubados en estado crítico debido a problemas respiratorios agudos.