Estacionamientos públicos operan sin utilidad ni crecimiento

La presidenta de la Asociación de Operadores y Propietarios de Estacionamientos Públicos,. Margarita Nájera Ibarra. lamentó que tras el huracán Otis no han tenido utilidades ni crecimiento en la renta de los espacios.

Señaló que de 15 aparcamientos que se tienen en el puerto solo funcionan alrededor de diez,. ya que aún no se ha concluido con la reparación de los aparatos de medición entre otras afectaciones.

“Se dañaron todos los esquemas de control, las máquinas, los equipos; hay que volver hacer toda la instalación, los materiales y equipos llevan su proceso así como los semáforos, y el reinvertir hace lenta la reapertura”.

Las ganancias de los propietarios de estacionamientos dependen de la visita del turismo. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

Nájera Ibarra mencionó que las ganancias de los estacionamientos dependen de la visita del turismo, ya que son ellos los que más lo utilizan, sin embargo, el beneficio es poco porque no todos los hoteles están abiertos y los que sí están trabajando lo hacen a menos del 50% de su capacidad.

“Ha beneficiado un poco que algunas hospederías ya estén abiertos, pero solo los fines de semana porque el turismo nacional es el que nos deja derrama porque los acapulqueños no les gusta utilizar el estacionamiento”, aseguró.

La presidenta de la Asociación expresó que algunos aparcamientos ya están operando, no obstante, no están cobrando y no tienen ninguna responsabilidad debido a que la operación no está al cien, así que no hay una derrama económica con la cual se pueda pagar sueldos, luz, renta, entre otros gastos.

Agregó que no se cuenta con personal suficiente para trabajar, lo que hace más lenta la reapertura de los estacionamientos que sufrieron el cien por ciento de pérdidas materiales, aunado a que no se cuenta con la economía para levantarlos, y los préstamos que el gobierno federal ofreció aún están en procedimiento por los números requisitos que solicitó.