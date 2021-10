Esperan hoteleros ocupación superior al 50%

El Presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA) pronosticó alcanzar durante este fin de semana largo una ocupación hotelera del 56 por ciento y confió que los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el puerto no afecten la actividad turística pero solicitó manejar adecuadamente este tipo de noticias.

En entrevista, también hizo un llamado a los empresarios de la industria hotelera a no bajar la guardia en la aplicación de las medidas sanitarias y recomendó entregar las habitaciones sanitizadas y pedir a los turistas usar el cubrebocas.

“No bajemos la guardia, hay que seguir usando todos los protocolos sanitarios que ya conocemos ahora que somos expertos de cómo debemos conducirnos en todas partes y no debemos ser permisibles de que la gente venga sin cubrebocas, la sana distancia, el gel en cada momento y entregar habitaciones que estén perfectamente sanitizadas”, precisó.

Lee también: Inicia convocatoria para participar en "El Buen Fin"

Recordó que el pasado fin de semana fue muy bueno en cuanto afluencia de visitantes, debido a que se llevó a cabo el Congreso de Minería y muchas personas se quedaron a pesar de las condiciones climatológicas y la ocupación hotelera fue del 52 por ciento de manera general.

Confió que este fin de semana largo por el Día de muertos, la ocupación hotelera será mejor y se pronostica alcanzar una estadía del 56 por ciento y es que de acuerdo a las condiciones climatológicas son mucho mejor que la semana pasada.

Dijo que es un puente muy largo, que inicia a partir de este viernes al no haber clases y lunes y martes es la celebración del Día de Muertos.

Por eso, insistió en mantener las medidas sanitarias para lograr llegar a un diciembre, que es el mes más importante del año para Acapulco, con un semáforo verde y seguir con el aforo del 80 por ciento de ocupación para la temporada invernal que es muy importante.

“El mensaje es que no bajemos la guardia y que no nos confiemos y que sigamos con todos los protocolos sanitarios que ya conocemos y mucha atención en el transporte público para que no rebasen los límites de personas permitidas, que es donde viajan nuestros colaboradores que vienen a trabajar. '"Debemos de ser exigentes con el turista para que no vayamos a caer en una cuarta ola de contagios", advirtió.

En cuanto a los hechos de violencia, refirió que en otros destinos turísticos se da desafortunadamente estos incidentes, "no estoy aplaudiendo por supuesto que nunca lo voy aplaudir", pero lo bueno es que las autoridades están tomando las medidas de seguridad y es probable que la Marina intervenga.

Confió que los hechos de violencia no afecten la actividad turística y hasta ahorita no ha habido casos de cancelaciones

En cuanto al servicio de agua potable, agregó que las hospederías se han restablecido en el abastecimiento y están con un 70 por ciento, por lo que están comprando menos pipas de agua.