Espera PRD notificación para inmunizar a menores con amparo

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) está a la espera de que el gobierno federal les notifique las fechas para aplicar las vacunas anticovid a 600 menores de edad que ganaron los juicios de amparo que se promovieron en varios municipios, entre estos Chilpancingo y Acapulco.

El dirigente estatal del partido del sol azteca en Guerrero, Alberto Catalán Bastida, dijo que después de presentar los amparos para que los menores de 17 a 12 años de edad, sean incluidos en plan nacional de vacunación anticovid, están a la espera de las instancias federales hagan las notificaciones.

"Nosotros como promoventes de los juicios de amparo, estamos a la espera de que se nos diga la fecha, la hora y el lugar, para que los menores de edad que fueron excluidos del plan de vacunación anticovid, sean inoculados".

Catalán Bastida no pasó por alto criticar la parálisis de la Sexagésima Tercera Legislatura local, por no ponerse de acuerdo, a mes y medio que se instaló la mesa directiva, para que no haya condiciones de nombrar a los que integrarán las comisiones.

"Esto habla del rezago que están teniendo de los diversos temas que se están promoviendo y que se están subiendo al pleno, toda vez que puede haber muchísimos acuerdos e iniciativas, pero si no hay comisiones donde se trabaje, se dictamine y se discuta, pues sencillamente se estará fomentando el rezago", dijo.

Confío que esto no sea condicionante para la toma de protesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, este viernes o que la fracción mayoritaria quiera avasallar la integración de las comisiones.