Espera Abelina López presupuesto superior a los 5 mil mdp para 2024

Al encabezar la entrega de pagos de jubilaciones y marchas a trabajadores del ayuntamiento con una inversión de 20 millones de pesos, la presidenta Abelina López Rodríguez, dijo que la política de combate a la corrupción y el buen uso de los recursos, ayuda a proyectar para el 2024 un presupuesto de ingresos superior a los cinco mil millos de pesos.

Durante el acto de entrega de cheques al que asistió la secretaria general del SUSPEG en el estado, Adela Hernández Angelito, así como regidores y funcionarios del gobierno, la alcaldesa recordó que, en el 2023, el ayuntamiento presupuesto cuatro mil 315 millones de pesos, cantidad que fue superior a los tres mil 877 millones del 2022.

Ante la clase trabajadora y los dirigentes de las distintas secciones sindicales del Suspeg en Acapulco, López Rodríguez, dijo que su gobierno ha hecho justicia a los trabajadores, que en pasadas administraciones fueron afectados ya que los gobernantes, hicieron un mal uso de los recursos como las cuotas obrero patronal que dejaron de pagar desde el año 2015. Local Ecología reitera que playas de Acapulco están limpias

“Con la política de no robar y darle un buen uso a los recursos, hemos podido llevar una administración en orden, hemos logrado sanear la administración, pagando más de mil 200 millones de más de dos mil millones de pesos de las deudas millonarias que dejaron, el pago de una gran parte de la deuda heredada, ayudó para que Acapulco, se encuentre entre las ciudades menos endeudadas del país”, dijo.

En su discurso la primera edil, se dio el lujo de decir que por primera vez se paga la primera parte del aguinaldo a los trabajadores, además de estarle haciendo frente a las deudas en las cuotas obrero patronales con el Suspeg, al Fonacot, al SAT donde desde el 2015 no se pagaba, pagos de laudos, la restructuración de la deuda del puente Bicentenario en la avenida Cuauhtémoc.

Los 80 millones de pesos que dejaron en Zona Federal, los 776 millones de pesos por concepto de no pagar el servicio de energía eléctrica a la CFE en la Capama, “Yo no entiendo porque no se pagaba, yo he venido pagando puntualmente 24 millones de pesos mes con mes a la CFE”.

Anunció también la compra de la Casona de Juárez, así como la construcción de un nuevo cuartel para la Guardia Nacional en el poblado de las Tortolitas, además de otro en el poblado de La Sabana. Abelina López Rodríguez, también inauguró las instalaciones de un nuevo comedor para los trabajadores del ayuntamiento con una inversión de 140 mil pesos.