Escuelas sin escrituras en Acapulco

En Acapulco más de cuatro mil instituciones educativas del nivel básico pertenecientes a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), no cuentan con escrituras ni actas de donación de predios con las que se pueda dar certeza jurídica a miles de trabajadores de la educación, y estudiantes que acuden diariamente a estos planteles educativos.

El director del departamento jurídico de la SEG, Roberto Cuevas Bahena, quien asistió a la sala de cabildos de Acapulco para participar en la primera sesión de regidores que integran la comisión de educación y juventud, dijo que solo 20 escuelas entre primarias, jardines de niños y secundarias del puerto, podrían ser escrituradas en los próximos meses debido a que se ha logrado que el ayuntamiento, libere las actas de donación de predios donde se encuentran edificadas.

“Este problema, no solo se tiene en Acapulco, prácticamente se sufre en todo el estado, pero aquí es donde se tiene el mayor número de escuelas sin escrituras y sin actas de donación de predios, puede ser por falta de interés de gobiernos anteriores que no le dieron importancia considerando que no era tan necesario el documento de la propiedad de las escuelas como lo es hoy para poder gestionar alguna construcción o rehabilitación de alguna escuela”, expresó el funcionario del gobierno del estado.

Cuevas Bahena, dijo que las primeras 20 escuelas que podrían ser escrituradas en Acapulco, tiene más de 20 años de estar funcionando en predios que no habían sido donados por el ayuntamiento, y adelantó que se mantendrán las gestiones a través de los regidores del cabildo para que, en poco tiempo, se puedan tener nuevas actas de donaciones liberadas para dar continuidad al procedimiento de la regularización de los planteles.

Manifestó que la escrituración de un plantel una vez que se cuenta con el acta de donación por parte del gobierno municipal, puede llevarse entre dos o tres meses o en algunas ocasiones puede ser por más de seis meses para que se consolide la escrituración a nombre del gobierno del estado, para el uso exclusivo de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

Señaló que, desde el inicio de la nueva administración estatal, se está trabajando en todos los municipios del estado, el tema de la regularización de los bienes que pertenecen a la Secretaría de Educación Guerrero.

Explicó que, entre las escuelas sin escrituras en Acapulco, se encuentran planteles construidos desde hace varios años en predios que pertenecen a los ayuntamientos, hasta en tierras ejidales que corresponde a las autoridades de ejidos dar las actas de donación bajo el consenso de los ejidatarios para poder pasar a ser parte del patrimonio de la Secretaría de Educación.