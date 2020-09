Escuelas particulares inician ciclo escolar con 10% menos de matrícula

Tras lamentar que por la irresponsabilidad de algunas personas que se resisten a usar el cubrebocas se haya vuelto al color naranja, el asesor de las Escuelas Particulares incorporadas del Estado de Guerrero, Celso Sánchez Castillo, confirmó que el ciclo escolar en el nivel medio superior se inició con un 10 por ciento menos en su matrícula.

En entrevista, reconoció que el número de alumnos puede reducirse más si se prolonga la crisis sanitaria por el Covid-19, debido a que, al cambiar el semáforo epidemiológico a naranja, obligará a las autoridades a implementar medidas más drásticas para evitar la propagación del virus. Estado Padres de familia piden se atienda el tema de la deserción escolar

Reprochó que, no se este aplicando una estrategia más efectiva, porque hasta el momento es evidente que no ha funcionado, pues sigue la anarquía en la convivencia social y literalmente hay obstinación en no usar el cubrebocas, mucho menos guardar la sana distancia.

El empresario en el sector de la educación, Sánchez Castillo refirió que esto está volviendo a afectar el empleo y la economía de la población, por lo que para las escuelas particulares están en riesgo de que siga bajando su matrícula, lo que no es bueno para sus socios, pues esto les afecta en sus ingresos.

Recordó que, su principal atractivo son sus instalaciones, pero si por la pandemia los obligan a mantenerlas cerradas, no tienen otra alternativa que seguir el modelo de educación a distancia y cumplir con el uso de las herramientas digitales.

Por ello, pidió a las autoridades que se apliquen medidas más efectivas, para que se pueda frenar los contagios y se tenga la posibilidad de estar en el color verde, de otro modo, tendrán que continuar con el programa “Aprende en Casa” y con el riesgo de que continúen perdiendo alumnos.