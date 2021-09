Es una vergüenza que no se investigue presunta corrupción en el Ayuntamiento

Es una vergüenza que a pesar de la denuncia pública del ex contralor municipal, Francisco Torres Valdez, sobre presuntos actos de corrupción cometidos por el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez, no se investiguen, reprochó el coordinador estatal del Partido Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián Wences Carrasco.

El dirigente del partido naranja se sumó al reclamo de que no quede impune la denuncia que hizo el destituido Contralor General de Transparencia y Modernización Administrativa del ayuntamiento de Acapulco, sobre los señalamientos que hizo en contra de quienes cometieron presuntamente un daño a la Hacienda municipal por un monto de 12 millones de pesos.

Digo quienes, porque Torres Valdez no sólo acusó al responsable de la política interna del municipio, Manzano Rodríguez, sino también señaló a Víctor Román Román, sobrino de la alcaldesa Adela Román Ocampo y responsable del programa de pipas y al secretario particular, Edmundo García López, a quienes también se les debe de investigar, señaló.

Wences Carrasco a manera de interrogación expresó: "Si hay una denuncia concreta en contra de estos funcionarios municipales, que tienen nombre y apellido, ¿por qué no se actúa?. Hay que viralizarlos y exhibir a estos personajes que llegaron a la administración municipal a sacar provecho de sus cargos".

Admitió que a lo largo de la historia del puerto de Acapulco ningún funcionario acusado por actos de corrupción han pisado la cárcel, por lo que no se descarta que en esta ocasión ocurra lo mismo y no se haga nada a pesar del señalamiento directo que hizo el ex contralor Francisco Torres Valdez.

Expresó sus dudas que la presidenta municipal electa, Abelina López Rodríguez, haga algo en contra de la administración municipal que va de salida, que también es de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), "al contrario, ya está solicitando 200 millones de pesos para iniciar su gobierno, lo que me parece una sinverguenzada y mejor debería pedir que se le haga una auditoría a Román Ocampo y que explique a detalle en qué condiciones le entrega la administración".