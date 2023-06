Es una disposición del presidente tema del hospital del ISSSTE: Abelina

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez, opinó que es una disposición del presidente el tema de la construcción del nuevo hospital del ISSSTE.

Lo anterior luego que se diera a conocer que sería en el Centro Internacional Acapulco (CIA), donde se construiría el nuevo hospital de tercer nivel del ISSSTE. Local Rechazan vecinos de Costa Azul construcción del ISSSTE en el CIA

En entrevista luego de haber inaugurado la pavimentación de la calle Juan N Álvarez en el poblado de La Venta, la alcaldesa dijo que bienvenida la inversión, porque el hospital del ISSSTE, sí se requiere.

"El lugar, no me toca a mi decidirlo porque el recurso de la inversión, será de la federación, ellos han tomado decisiones, yo tengo que cuidar la parte de la institucionalidad, yo voy a reservarme el comentario, yo digo bienvenido el dinero la otra parte, no me tica a mi", precisó.

Insistió que la inversión se requiere, pero tampoco me aparto de la realidad que Acapulco vive del turismo y que en la zona Dorada u Tradicional, se ha añorado que ese lugar, se rehabilite y se ponga a funcionar para eventos.

Abundó que la queja por mala atención en el hospital del ISSSTE, es constante por lo que creo que es urgente que se construya.