Es un respiro económico, se congratulan hoteleros

Con el cambio del Semáforo epidemiológico a color amarillo, las hospederías en sus tres zonas turísticas de Acapulco abren reservaciones para llegar al 70 por ciento del aforo permitido, el cual consideraron las Asociaciones de Hoteles es un “respiro económico” y ayudará a generar más empleos.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez dijo que para últimos días del año ya tenían reservaciones del 50 por ciento y hay mucha demanda en estos momentos para reservar. Estado Registra Guerrero 105 nuevos contagios de Covid-19 en las últimas 24 horas

Señaló que aumentar un 20 por ciento más la afluencia en las hospederías ayudará a mejorar la derrama económica, se podrá incrementar la planta laboral, principalmente con aquellas personas que estaban en “pausa”, justamente por estas limitaciones del aforo epidemiológico.

“Lo más seguro es que para los últimos días del año estemos llegando al 70 por ciento de todos los hoteles”.

En relación a la fiesta de Navidad y de Año Nuevo, Alejandro Domínguez dijo que se puede llevar acabo cenas con un aforo del 60 por ciento pero con el distanciamiento y las medidas preventivas.

Aclaró que no pueden tener pistas e baile, no podrán utilizar pirotecnia de manera privada y pueden tener música en vivo pero que no sea para bailar.

A su vez, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar aseguró que el cambio de semáforo epidemiológico de color amarillo, lo cual les permitirá aumentar el aforo en hoteles del 70 por ciento, será un “respiro económico”, ante el arribo de turistas que vienen a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo al puerto.

“Ya con el 70 por ciento que vamos a tener, ya es un respiro que nosotros vamos a tener como hotelero así que gracias al gobernador del estado (Héctor Astudillo) por este apoyo”.

En entrevista, el dirigente hotelero dio a conocer que para el 24 de Diciembre ya se tiene reservación del 60 por ciento.

“Algunos tienen reservaciones del 55 y otros del 60 por ciento para las fiestas de navidad y también para fin de año, ya tenemos buenas reservaciones”.