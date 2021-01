Es campaña de desprestigio contra el impuesto predial: Adela Román

Tras reafirmar que no existe aumento en el pago del predial, la presidenta Adela Román Ocampo, afirmó que hay una campaña de desprestigio en el tema de este impuesto.

En conferencia de prensa donde coincidió con lo declarado por el secretario de salud en el estado Carlos de la Peña Pintos en que se pagará la factura en materia de salud luego de haber concluido la temporada de vacaciones, la alcaldesa dijo que es perverso que se esté convocando a no pagar el impuesto predial este año. Estado Llama regidora a no pagar el impuesto predial

En su declaración, la primera edil, manifestó que hay dos regidoras una del PT y una más de Morena, quienes han provocado está campaña para que no paguen el impuesto predial, lo que es lamentable porque se está atentando contra el pueblo de Acapulco.

"No es cierto que estén pagando más de impuesto predial este año, incluso se está cumpliendo con el descuento del 12 por ciento, pero hay una compañera regidora del PT, María de los Ángeles Elbjorn Trani que está llamando a no pagar y una de Morena que está poniendo despachos jurídicos para que no paguen y esto, se me hace una actitud no sólo encontrá de la administración, sino del pueblo de Acapulco porque nosotros brindamos los servicios en base al presupuesto que tenemos y requerimos que la ciudadanía pague sus impuestos", expresó.

Adela Román, añadió que la administración, en todo momento, se ha tratado de cuidar que la gente más desprotegida pague menos y la que vive en las zonas residenciales paguen lo justo.

Asimismo llamó a la sociedad Acapulqueña para quiénes sientan que están pagando demás de predial a comparación del año pasado, pueden acudir a la dirección de Catastro a confirmar su recibo ya que a algunas inconformidades les han dado solución inmediata.

Sin embargo, la presidenta reitero que existe una campaña de desprestigio en contra de la administración pese a que desde un principio, bajaron las bases gravables al 3.9 por ciento cuando se mantenía al 12 por ciento.

En cuanto al tema de la pandemia del Covid-19 en Acapulco, la presidenta señaló que ante la nueva cepa del Coronavirus que se ha detectado, en el puerto, serán más estrictas las acciones para prevenir mas contagios.

Abundó que seguirán los cierres de negocios donde no se esté cumpliendo con las medidas sanitarias que están establecidas.

"La factura la vamos a pagar contundentemente por está temporada de vacaciones de fin de año, tenemos que reforzar las medidas, pero también es necesario que se haga la tarea con corresponsabilidad de la misma ciudadanía", dijo.

Recalcó que es urgente reforzar las medidas de prevención ante el aumento de los casos de contagios y las hospitalizaciones.