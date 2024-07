Enormes baches afectan a los automóviles y la circulación

La carretera nacional Acapulco-México se suma a la tantas calles del puerto con cantidad de baches, que dificulta la circulación de los automóviles, además de afectar sus unidades.

Sobre la carpeta asfáltica a unos metros de la conocida parada del Guayabo, en el sentido Centro-Cruces hay grandes baches impiden el transitar normal de los automovilistas y estos deben frenar si es que visualizan a tiempo la afectación de lo contrario caen o maniobran repentinamente, lo que pudiera ocasionar un choque de vehículos.

“Yo circulo diario por aquí, ese bache ya me lo sé, pero me ha tocado que hay personas que no saben y ya cuando están cerquita lo esquivan pero no se percatan si viene otro carro en el otro carril, la otra vez por poco me pegaba uno, sino es porque aceleré me dan en la puerta trasera”, expresó el delito Jorge Manríquez chofer de taxi colectivo.

Unidades de transporte y vehículos en general pasan los baches con mucho cuidado para evitar algún daño. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Las afectaciones de la vía federal no sólo afecta las unidades motrices sino que también genera caos vehicular ya que hay días que se hacen largas filas por el lento transitar de los automóviles.

Por lo anterior, ciudadanos llamaron al gobierno municipal que encabeza la alcaldesa Abelina López Rodríguez a que se repare ese tramo vehicular, pues afecta las unidades y esto les genera un gasto en su economía familiar.

“No sólo es la llanta la que se pudiera ponchar, también friega la suspensión entra muchas piezas más de lo carros y esa nadie no las paga, no crea que el patrón las compra, uno debe pagar esas composturas", opinó el chofer del transporte público.