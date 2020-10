Enfrentan escuelas privadas su peor crisis por la pandemia

Las escuelas particulares del estado de Guerrero enfrentan la peor crisis de su historia debido a la pandemia por el Covid-19, pues se desplomó la matrícula en preescolar, en donde apenas se logró captar el 10 por ciento en este ciclo escolar 2020-2021.

El vocero del sector de la educación privada en este estado suriano, Celso Sánchez Castillo, refirió que, es lamentable que por la inconciencia de unos cuantos se afecté al sector productivo y a la educación, pues a pesar del modelo a distancia no puede sustituir la figura del maestro.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Por lo que consideró que las autoridades tienen que ser más rigurosos con los que no cumplen con las medidas sanitarias que recomendó la Secretaría de Salud, pues mientras no se sancione a quien no use el cubrebocas, el gel antibacterial y guarde la sana distancia, será difícil salir del semáforo epidemiológico naranja.

El empresario porteño, Sánchez Castillo, refirió que, en su caso la pandemia los golpeó como nunca antes, tan es así que perdieron la totalidad de la matrícula en prescolar, pues solo se captó el 10 por ciento, pero otro factor es que para evitar contagios sus instalaciones están cerradas y no pueden cobrar los costos por el uso de estas.

Aunque descartó que se este dando una deserción de alumnos, les preocupa que se prolongue el cierre de los planteles por no existir condiciones para abrirlos, porque recordó que parte de sus ganancias las obtienen del uso de sus instalaciones.

Por lo que insistió que se tienen que aplicar medidas más drásticas a los que no usen el protector facial, de lo contrario corren el riesgo de regresar al semáforo rojo y esto sería lamentable, porque algunos planteles particulares tendrán que cerrar por no tener condiciones para operar.