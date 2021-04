Encabeza Félix Salgado Macedonio protestas contra el INE

Mientras esperan el dictamen del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, encabeza las protestas ciudadanas "de repudio al atentado a la democracia del Instituto Nacional Electoral (INE)".

Este martes, el político guerrerense se sumó a la cruzada en defensa de lo que califica como arbitrariedad por parte del órgano electoral, al retirarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero por no reportar sus gastos de precampaña en sesión del pasado 25 de marzo.

Por lo que exige respeto a la soberanía popular, apoyado por simpatizantes; mientras que otro grupo desde el lunes tomaron las oficinas del INE de la Ciudad de México y quemaron figuras de papel de los Consejeros.

Como se recordará, Salgado Macedonio convocó a los militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la movilización pacífica y por ello que continúan realizándose protestas en la Ciudad de México y distintos municipios del estado.

Poco después del mediodía de este martes, Salgado Macedonio estuvo nuevamente en el asta bandera de playa Papagayo, donde junto a simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación, afirmó que la lucha de los guerrerenses en defensa de la democracia sigue con paso firme.

Tal y como lo ha venido diciendo en las marchas que ha realizado apunto: “decirle al INE que no hay paso atrás, que todo es hacia adelante y que no nos vamos a rendir en Guerrero”.

A pregunta de reporteros, el ex alcalde de Acapulco indicó que, el atentado contra la soberanía popular que pretende realizar el INE, puede sentar un precedente en el país, al vulnerar derechos ciudadanos.

“Lo que puede sentar un precedente en toda la república mexicana, de que el INE puede ahora decidir quién es candidato y quién no, al antojo del INE, 11 consejeros, de los 11, siete no son abogados, entonces, no resolvieron conforme a derecho sino resolvieron conforme a sus interpretaciones de la ley”, señaló.

El oriundo de las Querendas reiteró que, como ciudadano afectado por la actitud antidemocrática del INE, continuará participando en todas las actividades que sirvan para hacer valer la voz de los guerrerenses.

Finalmente, desmintió versiones sobre su estado de salud, afirmando que con 64 años cumplidos está mejor que nunca, “yo soy deportista, todos los días hago ejercicio, me siento bastante bien”,