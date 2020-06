En protesta por no recibir bono, trabajador se encadena a oficinas de Salud

Un camillero del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guerrero, se encadenó a la entrada principal de las oficiales de la delegación estatal de la dependencia, ubicadas en la avenida Cuauhtémoc del municipio de Acapulco, para denunciar anomalías de la autoridad de salud.

Desde muy temprana hora, el hombre de nombre Eduardo Molina Hernández, quien se identificó como empleado sindicalizado del hospital regional de zona de Iguala, denunció que sus superiores quitaron el bono Covid-19 para todo Guerrero, mismo que se les está entregando al personal por el alto riesgo de contagio al estar al cuidado de los pacientes con la nueva patología.

El quejoso colocó una cadena metálica en el acceso de la delegación, ubicado a un costado de la Unidad de Medicina Familiar número 9 en Acapulco, con la cual cerró la reja del lugar dejando sin acceso a los vehículos de trabajadores y directivos, mientras que el otro extremo ató su cuerpo con la ayuda de un candado.

"Exijo que se les regrese el dinero que se les quitó, hay compañeros que no van a cobrar ni un solo peso, no van a cobrar nada en plena pandemia, ¿ Dónde está el señor López Obrador?, porque sigue amparando todas estas desiciones. Compañeros no se hagan de la vista gorda, exijan sus derechos", señaló.

Molina Hernández criticó que el sindicato al cual pertenece maneja millones de pesos en recursos, por lo que consideraba injusto que se les quiten el dinero otorgado por el mencionado bono, agregando que muchos de sus compañeros se están infectando y muriendo al tener contacto con el nuevo coronavirus.