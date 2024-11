En pleno puente vacacional, bloquean la Costera en Acapulco

Vecinos de varias colonias de Acapulco, bloquean la Costera Miguel Alemán a la altura de la glorieta de la Diana, para exigir el pago de los apoyos que el gobierno federal entrega para los afectados por el huracán John.

Durante el bloqueo en ambos carriles de la Costera, los afectados por el huracán, indicaron que fueron censados por los servidores de la Nación desde el pasado mes de octubre, y hasta el momento no han recibido el apoyo económico.

“Ya no queremos mentiras, queremos a una autoridad que nos resuelva el problema, tenemos los cintillos y ahora no nos contestan las llamadas que hacemos para preguntar sobre cada uno de los casos, hay irregularidades en el censo les dieron apoyo a muchos que no fueron afectados que tiene sus casas grandes de material, y nosotros que somos pobres y afectados realmente no hemos recibido el apoyo”, dijo Elizabeth Marín.

La afectada y dirigente de los manifestantes, advirtió que si no tienen respuesta favorable al pago de sus apoyos, mantendrán el bloqueo en la Costera de manera permanente.

Los manifestantes cerraron el paso de los automóviles en los carriles de la Costera con cuerdas, piedras y pedazos de tubos de plástico. /Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Acusaron que el delegado de los Programas Federales en Guerrero Iván Hernán Díaz, no atiende las llamadas telefónicas que le hacen para conocer el proceso de los trámites de pago de los apoyos.

Los bloqueos a la circulación sobre la avenida Costera Miguel Alemán y los accesos principales da la ciudad como el bulevar Vicente Guerrero, han sido constantes tras el paso del huracán John.

Los manifestantes, cerraron el paso de los automóviles en los carriles de la Costera con cuerdas, piedras y pedazos de tubos de plástico que se utilizan para la rehabilitación del colector pluvial en la zona turística.