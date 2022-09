En lo que va del año, mueren dos adolescentes de cáncer en el IMSS

La oncólogo pediatra del Instituto Estatal de Cancerología y del IMSS Ana Bertha Rivera Ramírez reveló que en lo que va del año 2022 se han presentado dos decesos de adolescentes a causa del cáncer.

Entrevistada durante la Campaña “Pasa la voz Actuar es Prevenir”, detalló que los dos jóvenes fallecidos son una mujer y un hombre los cuales eran tratados médicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Cifras de mortalidad el año pasado en el IECAN no se tuvo ninguna defunción, dentro del hospital en el seguro social, se han presentados dos defunciones de adolescentes de hombre y mujer”.

Rivera Ramírez explicó que hay dos tipos de edades entre los 2 a 8 años y de 11 a 17 años donde se presentan más los casos de niños con Cáncer.

Lee también: Más de 22 mil pacientes esperan un órgano

La Oncóloga Pediatra señaló que los casos más curables en Guerrero, se da en niños menores de 10 años “en un 65 por ciento y en otros países es del 85%”.

Asimismo, mencionó que durante el 2018 se tenían registradas 18 leucemias activas en el IMSS, sin embargo, durante la pandemia del Covid-19 hubo una disminución.

Local Poca asistencia para el segundo refuerzo de la vacuna anti Covid

Agregó que en dicho instituto se inició el Centro de referencia de la atención de los niños con Cáncer (Oncocrea), el cual abre la oportunidad para los tratamientos cancerígenos.

Finalmente, resaltó que la importancia de que los niños salgan del Cáncer es “que los padres no abandonen el tratamiento porque se cansan”, dijo que no es un problema social, sino debido a que gastan en comidas, el trasladarse, la manutención de las familias en sus lugares de orígenes a pesar de los apoyos económicos que se les dan ya que no son suficientes.