En la zona poniente cumplen 15 días sin recolección de basura

Habitantes de las colonias Jardín y Pie de la Cuesta en la zona poniente de Acapulco cumplieron veinte días sin recolección de basura y un mes sin agua potable, por lo que hicieron un llamado al gobierno municipal para mejorar los servicios públicos que cada vez son más deficientes.

Los vecinos inconformes señalaron que en sus hogares de la colonia Jardín Azteca se había acumulado la basura y en muchos casos tuvieron que dar sus desechos a los pechugeros quienes los depositan en basureros clandestinos, ante la irresponsabilidad de la dirección de Saneamiento Básico de Acapulco.

“La basura la tenemos que sacar de la casa porque si no se pudre y apesta aquí en La Jardín el carro de la basura no viene, ya lo reportamos y nos dicen que están descompuestos los vehículos, no hay buenos servicios públicos acá para esta zona”, explicó.

Por su parte, la señora Angélica Román Díaz, de Pie de la Cuesta, detalló que la Capama los ha dejado sin agua potable desde hace un mes, mientras tanto el director de la paramunicipal Leonel Galindo, anda paseando por Abu Dabhi en los Emiratos Árabes junto a la alcaldesa, Adela Román Ocampo.

Lamentaron que ante la falta del vital líquido tengan que comprar pipas privadas en 600 pesos cada una, cuando varios pagaron en el mes de enero su recibo anual pero no cuentan con el tandeo, por lo que hicieron un llamado para que, cuando antes esta situación se pueda regularizar.