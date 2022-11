En la SSP municipal debe frenarse la corrupción y certificar a todo el personal, dice regidor

Los actos de corrupción que se han denunciado al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, deben de investigarse y aplicar el estado de derecho en contra de quienes los cometieron, pero de ninguna manera permitir que sea como predicar en el desierto.

Así lo expresó el regidor de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Genaro Vázquez Flores, en alusión a las denuncias que han hecho trabajadores del volante y quienes a través de pintas en sus medallones exigen el cese del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Adrián Olivas Franco.

Siempre argumentan que para poder actuar debe de haber una denuncia, pues ya la hicieron las víctimas de los policías viales, ahora es momento de actuar y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables, dijo.

El edil del partido naranja Vázquez Flores advirtió que si la presidenta municipal Abelina López Rodríguez no hace nada, estaría poniendo en entredicho sus principios de su partido de no mentir, no traicionar y no robar y se convertiría en cómplice.

Recordó que no son los únicos casos, también recientemente ocurrió un hecho lamentable que protagonizaron tres policías municipales en un asalto perpetrado a un matrimonio de turistas del Estado de México, ocurrido por Icacos.

Desafortunadamente, en el atraco que se perpetró a balazos, murió una de las víctimas y su pareja quedó herida, si bien es cierto, los responsables ya están detenidos, es prueba de que el secretario de Seguridad Pública Olivas Franco no tiene capacidad de mando ni ha continuado con la certificación de su personal y por tanto, debe de irse.