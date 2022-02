En indefensión el estado de Guerrero: Abogados

El incendio en el mercado Central y las protestas es signo de que los acapulqueños están en estado de indefensión así como los hechos violentos por parte de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, porque no se aplica el estado de derecho y se privilegia la impunidad coincidieron abogados de Guerrero.

Lo anterior luego de que el fin de semana comerciantes bloquearan varias vialidades y al otro día se suscitara un incendio en sus comercios así como los hechos del pasado viernes 4 de febrero donde los normalistas de Ayotzinapa agredieran a elementos de seguridad de la Guardia Nacional y vandalizaran la caseta de cobro para poderlas tomar.

El presidente del colegio de Abogados del Estado de Guerrero Ignacio Manuel Altamirano A.C., Leónides Orbe Dominguez,

lamento que “la ley no se aplique como debe ser, es un golpe fatal a la sociedad que prácticamente a unos cuantos nos tengan sometidos a ellos”.

“Guerrero está en estado de indefensión, no hay avances en los hechos de los normalistas, los que protagonizan la violencia y la anarquía no se les aplica la ley, la procuración de justicia debe ser siempre, para ello las leyes están escritas y deben aplicarse como son, no es posible que sigan tapando el sol con un dedo”.

Asimismo la abogada y ex presidenta del colegiado Rosa Mirta Hernández señaló que la sociedad debe dar oportunidad al gobierno para que puedan hacer su trabajo “si queremos un Acapulco seguro debemos dejar que ellos apliquen las estrategias y las leyes. Todos queremos un puerto seguro y que la economía esté estable”.

Por su parte el presidente de la barra de Acapulco colegio de abogados Adrian Cruz Vargas dijo que la gente tiene derecho a manifestarse, sin embargo, tal ejercicio afecta a terceras personas porque perjudica y atenta contra la libertad y la libertad de tránsito “hay una contraposición de principios de derechos hay que ponderar qué derecho es más efectivo la autoridad tiene que atender a todos”.

Por último dijo que Guerrero históricamente ha sido un estado que se convulsionan hechos de violencia “tenemos que hacer el estricto ejercicio de la aplicación de la ley y no se condicione a nada”.