En Guerrero no se paralizará la economía por contagios de Covid-19

A pesar de los contagios de Covid-19 que siguen incrementándose en Guerrero, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda llamó a no tener miedo porque la economía no se paralizará y seguirán llevándose a cabo eventos para la reactivación, como el abierto mexicano de tenis, con medidas sanitarias.

En conferencia de prensa, acompañada de la secretaria del trabajo y previsión social, Luisa María Alcalde Luján, la jefa del ejecutivo estatal dijo que el Gobierno de Guerrero va caminando con el gobierno federal pero también a pesar de las circunstancias y la nueva normalidad se van a seguir realizando eventos.

En ese sentido, dio a conocer que en Acapulco en breve se llevará acabo el Abierto Mexicano de Tenis, el cuál es un evento importante que reactiva la economía del puerto, además de que promociona a este destino de playa a nivel nacional e internacional.

Dijo que este evento se va a realizar con todas las medidas, porque es una empresa responsable y traerán pruebas rápidas para que se le practique a los asistentes.

“Que no tengan miedo porque no se va a paralizar la economía, afortunadamente está variante los síntomas son menores y el tiempo de recuperación también es menor y estamos hablando de seis a siete días y eso no va entorpecer la actividad económica, nosotros vamos a seguir trabajando y adecuándolos a esa nueva normalidad”.

La gobernadora de Guerrero dio a conocer que existe un fondo de apoyo para empresarios y también para los que trabajan en el campo.

Además de que también hay apoyos para las nuevas empresas de manera financiera y se les brindará de todas las facilidades.

Dijo que el gobierno del estado traerá inversión nacional y extranjera y aseguró que los eventos seguirán y deberán ser aprobados por el consejo estatal de salud y se deberán cuidar los protocolos.

Por otra parte, anunció que la próxima semana se reunirá con los comerciantes para tratar el delito de extorsión en Acapulco, en el que participarán todo el sector económico que este siendo afectado por la inseguridad y darán a conocer la estrategia que tiene el gobierno del estado.

Insistió que no habrá tolerancia para los extorsionadores en Guerrero, luego del esfuerzo que hacen todos los días los comerciantes por llevar el sustento al hogar, “no es posible que los comerciantes que trabajan de sol a sol entreguen lo poco que ellos tienen”.

La mandataria estatal, dijo que otro avance para castigar el delito de extorsión es que ya se aprobó una Unidad especializada contra el secuestro y extorsión en Guerrero.