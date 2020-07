En forma durante la cuarentena

Adapatando las clases de entrenamiento funcional a plataformas digitales, es como Samuel Pérez Gutiérrez ha mantenido a flote su negocio durante la pandemia del Covid-19 que obligó a gimnasios y centros deportivos a cerrar sus instalaciones durante meses.

Licenciado en Administración de Empresas y Coach certificado de entrenamiento "Lobo Gutiérrez" , como es conocido, es propietario de un establecimiento que brinda capacitación física para mejorar la salud de los ciudadanos a través de rutinas de ejercicio funcional; quien se vio en la necesidad de "innovar o morir".

"Nos hemos adaptado a la circunstancias. Modifiqué el formato de mis clases de entrenamiento funcional; pasaron de ser presenciales a ser totalmente en línea. Comencé un par de semanas antes de que anunciaran el cierre del gimnasio lo que me dio tiempo de ir preparándome.

Como muchos empresarios acapulqueños la crisis económica alcanzó al Coach Lobo ya que los clientes en sus negocios disminuyeron considerablemente, debido a que las clases en línea no fomentan el mismo compromiso y motivación para realizar rutinas de ejercicio desde casa; pero para muchos el mantenerse en forma ha sido una válvula de escape ante las circunstancias generadas por el nuevo coronavirus.

¿De qué forma estás atendiendo a tus alumnos?

-He tratado de aprovechar todas las plataformas a mi alcance: Facebook, Instagram, WhastApp, You Tube y Zoom. Me mantengo en constante comunicación con ellos, para ayudarlos a que no decaiga el ánimo.

El entrenador certificado agregó que aunque los retos son difíciles la crisis le ha dado la oportunidad de explorar y escuchar las sugerencias de los alumnos para adaptarse a las nuevas necesidades de la vida cotidiana y aunque no tiene un conteo específico de cuantas rutinas se han dejado de impartir, reconoce que su actividad continuará presentándose en línea una vez que pase la pandemia.

El joven emprendedor aseguró tener alumnos foráneos que le solicitaron no detener el sistema en línea por lo alternará las clases presenciales con las digitales a pesar de que el semáforo Covid llegue al color verde, permitiendo con ello ampliar sus clases a otros municipios de la entidad.