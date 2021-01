En crisis industria restaurantera de Caleta y Caletilla

Restauranteros de la zona de Caleta y Caletilla en la zona tradicional de Acapulco, están sometidos en una crisis económica debido a la falta de turismo, provocada por la mala situación sanitaria que desde hace más de ocho meses se sufre en el puerto.

El representante de los empresarios de la industria culinaria, de esa zona de la ciudad, José Luis Laredo Vargas, dijo que se han visto en la necesidad de cerrar entre seis u ocho negocios por día de los 24 que se tienen. Estado Guerrero no comprará vacunas: Héctor Astudillo

"No podemos trabajar todos durante los días de semana, no hay turismo y por lo tanto no hay ingresos, está es una medida que acordamos todos los restauranteros para poder solventar los gastos económicos que representa tener abiertos los negocios diariamente", señaló el representante de los empresarios.

Abundó que de está manera, no sólo han podido sostener sus negocios, sino también las fuentes de empleo que dan a cientos de acapulqueños.

Laredo Vargas, dijo que la mayoría de los trabajadores son familiares que requieren de su fuente de trabajo para llevar el sustento a sus casas.

En empresario restaurantero, manifestó que en Caleta y Caletilla se toman todas las medidas sanitarias que están establecidas por las autoridades del sector salud, sin embargo, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que pongan mayor atención en el servicio de transporte debido a que en este, no se cumple con los protocolos sanitarios.