En Cantaluna queremos reubicación, dice afectado

Afectados por el sismo del pasado martes 7 de septiembre de magnitud 7.1 con epicentro en Acapulco, piden la reubicación de su vivienda en otra zona, por no tener condiciones para repararlas, debido a que su construcción es sencilla y corren el riesgo de que se les caiga el departamento con más sismos, dijo el señor Matusalem Hernández Esteban, habitante del fraccionamiento Cantaluna, ubicado en la zona Poniente de Acapulco.

Más de 6 noches, la familia Hernández Fuertes durmió en el estacionamiento de su vivienda, en colchonetas y cubiertos con lonas para evitar mojarse, sin tener a dónde ir, con pánico y tristeza por saber que su único patrimonio es inservible para habitarlo.

Hace 2 años y medio Matusalem, originario de Tabasco, llegó a Acapulco con su familia en busca de una mejor vida y de un hogar. A él le gustaba la zona Poniente del puerto para vivir, sin embargo su crédito Infonavit no le alcanzaba para comprar ese departamento que a su esposa le había gustado para vivir.

Temen regresar a su vivienda por temor a que se desplome. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

El crédito no le alcanzaba para adquirir la vivienda de 580 mil pesos, pero la empresa PAQUIMÉ, le dio la opción de ir pagando quincenalmente 5 mil pesos, para sumar con el paso de casi un año cien mil pesos, y poder recibir su propiedad para habitarla y así obtener la autorización del crédito de 480 mil por 20 años.

Sin embargo, con el sismo su hogar e ilusión se fisuraron; “estábamos cenando con mi esposa e hijos cuando empezó a mecerse el departamento. Mi esposa del impacto quería aventarse por la ventana, mi hijo el de 11 años, perdió el habla por más de una hora”, refirió el afectado con sus ojos llenos de lágrimas.

La familia Hernández Fuertes ha sobrevivido con la caridad de su familia tabasqueña y amigos, ya que Matusalem fue despedido de su empleo por no presentarse a trabajar.

“Con lo que nos han depositado hemos juntado algo y encontré una casita donde nos cobrarán mil 500 de renta, es sencilla pero está segura para que mi familia pueda dormir”, recalcó el afectado.

El señor Matusalem Hernández Esteban y su familia, durmieron en el estacionamiento de su vivienda. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

Abundó que tuvo que pagar para que le sacaran sus muebles, ropa y papeles de su departamento ubicado en el segundo piso en CantaLuna, por el temor de entrar y que éste se derrumbe.

“Tristemente he visto que mi vivienda no tiene buenos cimientos; las trabes no son seguras, los tabiques que utilizaron uno les pasa la uña del dedo y se deshace ”, yo le dije a mi esposa que era comprar aire. Yo prefiero que nos reubiquen en algo seguro. Yo aquí ya no quiero vivir, sigue temblando y siguen más grietas ”, que describen al señor Hernández Esteban.

Los afectados han señalado que se organizarán en un comité para ir a la Ciudad de México y hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pese a que ya fueron censados por el gobierno federal.

Lamentó que sólo la diputada local electa Gabriela Bernal los ha apoyado con despensas y colchonetas los demás políticos ni se han venido a parar; la presidenta vino pero sólo mandó 2 colchonetas por cada sección y aquí hay 7, es decir sólo 14 para miles de familias que viven ahí.