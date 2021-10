En bancarrota el Ayuntamiento de Acapulco

El Ayuntamiento de Acapulco, está en banca rota sin recursos económicos y con una deuda financiera superior a los mil 80 millones de pesos, aseguró el síndico administrativo y financiero Miguel Jaimes Ramos.

"El Ayuntamiento no cuenta con recursos económicos para pagar, no nos dejaron recursos el ayuntamiento está en banca rota, no nos dejaron para pago de las deudas", expresó.

Lee también: Debe Chilpancingo a proveedores mil millones de pesos

Indicó que ya se tiene un ultimátum por parte del SAT para que el ayuntamiento pague un total de 76 millones de pesos que corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes sólo al mes de diciembre del 2020.

Los 76 a millones se deben de pagar a más tardar en el mes de enero con recursos propios, o de lo contrario el SAT podría retirar los sellos al municipio para realizar cualquier trámite legal.

Jaimes Ramos, indicó que además de los 76 millones 219 mil pesos al SAT, también se tiene adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la Capama de más de 700millones, aunado a este, hay un deuda por el pago de servicios de distribución de agua en pipas, además de 350 millones en total al Servicio de Administración Tributaria (SAT), correspondientes a algunos meses de este año 2021 que tampoco fueron pagados por la administración anterior.

Agregó que buscará a los regidores para proponer algún tipo de programa de descuento en la recaudación de recursos propios que tiene el ayuntamiento por algunos conceptos como cobro de predial y licencias.

Esto con la finalidad de poder captar por lo menos unos 20 millones de pesos para cubrir un primer pago que requiere el SAT.

Por otro lado, el sindico administrativo informó que la Comisión de Hacienda que preside en el cabildo, ya aprobó la propuesta de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 por más de tres mil 800 millones de pesos, y agregó que está será presentada en la próxima sesión de cabildo para que el pleno la apruebe para entregarla al Congreso del Estado.