Empresas trabajan a puerta cerrada por falta de insumos

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación, delegación Acapulco, Jose Mario Moreno Rojas reveló que en Acapulco el 25% de las empresas afiliadas a la Canacintra trabajan a puerta cerrada por falta de insumos y 7 negocios cerraron sus puertas tras el huracán Otis.

En conferencia de prensa donde informó e invitó a la sociedad en general a participar en la primer Feria Empresarial Canacintra 2024 el próximo 31 de mayo, la cual pretende ayudar a fortalecer la reconstrucción del puerto y la economía de los empresarios turísticos, médicos, construcción, entre otros dijo que las empresas que bajaron sus cortinas fueron por las condiciones que generaron los ciudadanos por actos de rapiña y daños estructurales.

“Muchas empresas no es que están cerradas como tal, sino que no cuentan con los insumos y materiales necesarios para la venta y solamente trabajan con entregas y a puerta cerrada, esto no quiere decir que hayan cerrado sus cortinas sino que es la escasez, yo calculo que están trabajando a puerta cerrada un promedio de un 20 a 25 % de las empresas”, refirió Moreno Rojas.

Las empresas nacionales que participarán en la feria estarán en el salón de los espejos del Hotel Emporio, en un horario de 10 de la mañana a seis de la tarde donde habrá una cuota de recuperación de 200 pesos por entidad, es decir pueden entrar hasta 3 personas por esa mismo precio.

El presidente de la Canacintra agregó que dicho evento es por los acapulqueños para tener una oportunidad de una red de negocios, de apoyo local para que se pueda continuar con la recuperación del puerto y continúen activas las cadenas comerciales y productivas y se sigan generando los movimientos de insumos de materiales y se creen fuentes de empleo.