Empresarios reprueban bloqueos que paralizan la avenida Costera

Empresarios de Acapulco reprobaron los bloqueos de habitantes que exigen ser censados para los apoyos económicos del Gobierno Federal, por el huracán “John”, y consideraron que esto detiene la actividad económica y turística del puerto.

Entrevistados, por separado, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jose Luis Smithers Jiménez, manifestó que los recientes bloqueos “desestabilizan” la ciudad, atrayendo repercusiones, esto en medio de la baja afluencia de turistas.

Señaló que los grupos de ciudadanos que afectan la avenida turística reflejan la falta de honorabilidad y principios en apoyo a la reconstrucción de la ciudad, la cual ha sido golpeada por dos fenómenos naturales.

“Es gente ventajosa y acostumbrados que los mantengan. Es triste que Acapulco está secuestrado por un grupo de personas, sobre todo es caótico, no tienen límites y llenadera”, manifestó.

Lee también: Bloquean damnificados por Otis y John la Costera; exigen censo

Indicó que esta problemática está por encima del Gobierno del Estado y Municipal, y respaldó que se aplique la fuerza pública en contra de los manifestantes, porque afectan la movilidad del puerto turístico.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco-Servytur) Alejandro Martínez Sidney, consideró que los bloqueos son el reflejo de un “descontento social” por la “respuesta lenta” y “falta de información” del Gobierno con la población en la aplicación de los censos, que ha conllevado generar inconformidades.

Los inconformes señalan que no se retirarán hasta que sean atendidos. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Adelantó que esta situación se replicará en los sectores productivos como: restaurantes, bares y discotecas que exigirán apoyos a las autoridades por las afectaciones económicas del huracán “John”.

Local Marchan damnificados de Otis y John por Costera; hay caos vial

“Nuestro sector está siendo afectado por dos huracanes, porque no tenemos turismo, hay cocodrilos en las playas, no tenemos ventas en los restaurantes y los hoteles no venden, esto genera un estallido social”, señaló.

Para Alejandro Martínez mientras no exista un mensaje de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para pacificar o “calmar” los ánimos de la gente a través de un mensaje, atraerá un caos social en Acapulco y Guerrero.

Adelantó que para mañana viernes, más grupos se manifestarán durante la visita de la mandataria federal en Acapulco, como parte de la revisión de los avances por el huracán “John”, y que los bloqueos se reflejarán también en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande, Centro y Montaña.

“Nos va a poner en una situación complicada al gobierno federal, sobre todo será un gran desafío para la presidenta (Claudia)”, concluyó.