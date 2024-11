Empresarios rechazan realización de Cabalgata en la zona Diamante

Empresarios de la zona Diamante de Acapulco, rechazaron la realización de la Cabalgata 2024 en esta parte de la ciudad, debido a que no garantiza una afluencia de visitantes al puerto pero si un problema social que fuera de beneficiar podría perjudicar.

Ernestina Soberanis Fuentes, empresaria restaurantera de la zona Diamante, indicó que la presencia de caballos y cabalgantes en todo el bulevar de las Naciones, sólo dejara problemas de tráfico, basura y estiércol de los caballos sobre la vialidad.

“Creo que este año, los organizadores debieron considerar suspender este evento, debido a que la zona de la costera donde lo realizan, no está en condiciones, menos la zona Diamante donde aún hay condominios y negocios que no están funcionando desde el paso del huracán Otis en octubre del 2023, el bulevar de las Naciones, no es una vialidad para este tipo de eventos”, manifestó.

El paso 24 de noviembre, integrantes de la Asociación de Cabalgantes Unidos del Estado de Guerrero (CUEG), anunciaron el cambio de la cabalgada 2024 para el próximo 30 de noviembre en la zona Diamante con la participación de tres mil personas.

Empresarios señalan que la Cabalgata 2024 no les trae ningún beneficio. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

En este mismo orden de ideas el empresario hotelero Ignacio Nieves Zarate, indicó que en la zona Diamante, no se ha tenido un repunte turístico al 100 por ciento después del paso primero del huracán Otis en octubre del año pasado, y después John, por lo que se sigue teniendo una mala imagen que ha evitado una buena afluencia de visitantes, por lo que la invasión de miles de caballos, sería otro problema que podría afectar más la zona.

Dijo desconocer si se consultó al sector empresarial de la zona Diamante, para realizar esta cabalgada nacional 2024 desde el punto donde se ubica el Forum Mundo Imperial, hasta casi llegar a la glorieta de Puerto Marqués que es el tramo del bulevar de las Naciones, que dieron a conocer los mismos organizadores.

Señalo que la postura no es en contra de que se realicen eventos, sino la forma en la que se hacen, si tomar en cuenta a los habitantes y empresarios de las zonas donde los realizan, como es el caso de la cabalgada que no se tomó opinión de los empresarios.

El empresario señaló que este momento en la zona Diamante, se tiene el torneo Mundial de Pádel Tenis Acapulco 20224, que se desarrolla desde este lunes 25 de noviembre hasta el día primero de diciembre en la Arena GNP, sitio hasta donde estará llegando la cabalgata nacional 2024 este 30 de noviembre, “Es un evento que podría afectar la vialidad en la zona Diamante, creo que se debió de considerar este tornee mundial de Pádel Tenis”.