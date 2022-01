Empresarios rechazan nueva reducción de aforo

La Federación de Cámaras de Comercio, Servicio y Turismo en el estado (Fecanaco), rechazó las nuevas medidas sanitarias publicadas en el Diario Oficial de Guerrero donde disminuye el aforo de un 50 y 70 por ciento en algunos establecimientos, pues considerando que contraviene a la reactivación y desarrollo económico.

El presidente de la Fecanaco, Alejandro Martínez Sidney que la ocupación hospitalaria no dijo está en índices peligrosos y la variante Ómicron no ha sido tan agresiva como las otras, por lo que extraño que no se deben de regir medidas protocolarias en base al pánico y por un uso inadecuado de la informacion.

Añadió que siempre una restricción de horario y afluencia afecta a los negocios pero más a la clase trabajadora.

“Vamos a respetar los aforos, pero a entrar en una negociación directa con la gobernadora Evelyn Salgado en el tema de los horarios porque no se puede pensar que el virus ataca en la madrugada cuando el virus , está variante de Covid-19, ataca las 24 horas o todos coludos o todos rabones”, precisó.

De acuerdo a los nuevos protocolos, publicados en el Diario Oficial de Guerrero, los centros nocturnos, cantabares, bares, centro botanero, cantinas, bar de snacks, cervecería con espacios cerrados tendrá un aforo del 50 por ciento y con un horario máximo de servicio hasta las 01:00 horas y queda prohibida la contratación de grupos musicales.

En ese sentido, el empresario Martínez Sidney, pidió ser parejos porque también en mercados, iglesias, restaurantes y otros establecimientos, donde se autorizó el 70 por ciento de aforo, hay contagios.

Pidió que no se aguantaran las medidas contra los negocios como bares, centros nocturnos, cantinas y discotecas porque son los que más han sufrido durante la pandemia.