Empresarios piden que se aplique la ley contra el ambulantaje

Líderes empresariales pidieron a la autoridad municipal aplicar la ley contra el ambulantaje, que se ha incrementado durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, pero que también se le de la opción de regularizarse y reubicarlos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Acapulco, Enrique Vázquez comentó que el ambulantaje les afecta porque el comercio establecido paga impuestos y están reglamentados.

“Que se aplique la ley y se regularice porque está afectando el comercio formal que pagamos impuestos. Se tiene que aplicar le ley sanamente contra el ambulantaje y que se regularicen y para eso le damos la mano”, precisó.

Dijo que está consciente de que el comercio informal busca sobrevivir y salir adelante, por lo que propuso que la Canaco junto con la autoridad municipal busquen un acercamiento con ellos para ofrecerles afiliarse a la cámara o buscar un espacio para su reubicación y regularizarlos.

Lee también: Florece ambulantaje en el puerto de Acapulco

“Que se regularice el comercio informal y la Canaco pone la primera piedra para segmentar esto, sentarnos y mostrar el porqué deberían de afiliarse y los beneficios”.

A su vez, Raúl Iracheta consejero nacional de la Concanaco dijo que el comercio informal se agudiza en periodos vacacionales y más aun “los Golondrinos” que aprovechan la afluencia de turistas pero es una competencia desleal para los establecidos que tienen que pagar impuestos.

Hizo un llamado a la autoridad municipal para atender al ambulantaje porque no es justo para las personas que pagan impuestos y que además de generar una mala imagen no permiten caminar en las calles.

“No estamos en contra de que se ganen el sustento para sus familias pero tienen que ser una cosa ordenada, es lo que pedimos nosotros y lo que siempre hemos pedido y estamos en pláticas con el gobierno municipal para que les ofrezca al ambulantaje alternativas de trabajo para este tipo de personas”.

Opinó que no está de acuerdo que regidores promuevan el ambulantaje sino al contrario debe de aplicarse la ley y ofrecer alternativas de reubicación.

“Si a nosotros nos hacen cumplir con el pago de impuestos y tratamos de cumplir pues no es justo que otras personas no”, insistió.

Se ofrecen desde garnachas hasta juguetes. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

En su oportunidad, el presidente de la Asociación de Comerciantes Unidos de la Costera Miguel Alemán, José Espinosa Lanche lamentó que la autoridad municipal sea muy estricto con el comercio establecido y se tolere la informalidad quienes tienen invadida las banquetas de la Costera Miguel Alemán.

“Si nosotros sacamos una mes para poner nuestra Papelería de promoción que hacemos del restaurante, de inmediatamente llega reglamentos y nos pone una multa y no me explicó como hay tanto ambulantaje sobre costera y es una cosa que están sobre las banquetas y no se porque han permitido esto”.

Dijo que da pena que la Costera Miguel Alemán esté invadida del comercio informal y se han convertido en “puntos negros” donde el turismo tampoco lo ve con buenos ojos y obstruyen las banquetas que a veces no se puede caminar, además de que dejan mucha basura.

“Es una competencia desleal porque ellos no pagan impuestos, luz, licencia, agua no pagan nada”.

Llamó a las autoridades municipales hacer conciencia que ya no se puede seguir con la invasión del ambulantaje.