Empresarios no pagan lo establecido en la ley de ingresos: Abelina

La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, denunció la existencia de irregularidades en el pago de licencias de funcionamiento por parte de algunos propietarios de establecimientos comerciales que por la corrupción que existía en años anteriores, no pagaban lo establecido en la ley de ingresos.

En su conferencia de prensa realizada este miércoles en las instalaciones del viejo ayuntamiento, la primera edil de la ciudad señaló que algunos empresarios pagan cantidades menores a los dos mil pesos por una licencia de funcionamiento, que tendrían un costo de acuerdo a la ley de ingresos de poco más de 16 mil pesos por año.

Indicó que son unas 800 empresas que no pagan lo que les corresponde en cuanto a la licencia de funcionamiento, entre éstas restaurantes reconocidos en el puerto, como el Zibú y Siroco, así como el establecimiento con razón social Blancos San Pedro, que pagan mil 250 pesos por año cuando deberían de cubrir un impuesto de 16 mil pesos al municipio.

“No vengo a pedirles dinero, ni por los moches, pero no es moral que quieran pagar licencias de mil 250 pesos, pero si piden buenos servicios públicos, exigen calles pavimentadas, calles alumbradas, es hora de transitar con honradez, no se puede caminar con un doble discurso cuando no se cumple con lo que corresponde en el pago de las licencias de funcionamiento”, expresó la presidenta al tiempo de asegurar que su gobierno se encuentra en una ruta de estabilidad financiera.

En la conferencia de prensa donde asistió el secretario de Administración y Finanzas del municipio, Erick Manuel Aranda Hernández, la presidenta insistió que algunos empresarios no tienen calidad moral para exigir buenos servicios en la ciudad, sino pagan en un cien por ciento los costos de las licencias para mantener funcionando sus empresas.

Dijo que si todos pagaran sus impuestos como corresponde y no buscaran ampararse, en Acapulco podría haber un buen ingreso económico, que serviría para poder hacer frente a todas las necesidades que se tienen como las deudas millonarias que se heredaron y que a ocho meses de su administración han pagado más de mil millones de pesos.

Informó que con el combate a la corrupción y a la austeridad que ha mantenido desde el pasado mes de octubre cuando tomó protesta, se ha podido hacer frente a algunas acciones que evitaban un avance en materia financiera como el pago de 612 millones al Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el rubro del pago del Impuesto Sobre la Renta que no se cubrió desde hace dos administraciones.

Explicó que aún se tiene deudas como los 150 millones de pesos correspondientes a los laudos, 38 millones más al Fonacot, 80 millones de pesos a Zofemat, 127 millones de pesos de una deuda generada en el 2019 por la construcción de puente bicentenario, aunado a estas cantidades, se encuentran los 776 millones de pesos por servicio de energía eléctrica que tiene la CAPAMA con la CFE.

Abelina López Rodríguez, destacó también tener un más de 50 millones de pesos en ingresos de octubre a julio, en comparación de lo ingresado en la administración pasada de la ex alcaldesa Adela Román Ocampo.