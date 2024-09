Empresarios auguran alta derrama económica por el "Puente Patrio"

Para empresarios acapulqueños las fiestas patrias es una de las actividades que más derrama económica genera, después del Día del Amor y Amistad y de las Madres.

En este puente patrio, integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), auguran altas expectativas de derrama económica del viernes 13 al lunes 16 de septiembre.

El presidente de la Canirac en Acapulco, Enrique Castro Soto mencionó que pese a que el 16 de septiembre cae día lunes, los festejos patrios dan inicio desde el jueves para extenderse durante el fin de semana, lo que hace más extensa la oportunidad de mejorar las ventas.

“Estaba festividad para muchos negocios es el respiro de todo el mes y muchos aprovechan para sacar sus gastos, es una festividad importante, considero yo que es la tercer celebración que los mexicanos festejamos después del 10 de mayo y 14 de febrero”.

Los restauranteros apuestan también a la realización de congresos y convenciones en este destino de playa, para atraer a este sector turístico que pueda contribuir a la reactivación económica.

Castro Soto detalló que las industrias restauranteras en Acapulco laboran en un 95%, pero no al cien en su capacidad, ya que a once meses de Otis existen establecimientos que no cuentan con toda la industria rehabilitada en su totalidad, otros más ofrecen el servicio a medias, lo que refiere que el proceso de reactivación no concluye.

“Hay un negocio cerca del mío allá en Costa Azul, que a penas está terminando de construir su palapa casi un año de que perdió su infraestructura, muchos están funcionando aun sin techos, sin las palapas, y sin el mobiliario”.

Agregó que otro factor a consecuencia de Otis, es que tienen carencia de personal, debido a que muchos se fueron a otros destinos turísticos a emplearse.

Para obtener más ganancias empresarios han decorado sus negocios con adornos alusivos a la celebración del Día de la Independencia Mexicana, así como paquetes de cenas para dar el grito.