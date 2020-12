Empresario protesta en las oficinas de CAPAMA en demanda de pago

Acompañado por una veintena de acapulqueños, por segunda ocasión en menos de un mes, el empresario del ramo de la construcción, José Luis Nadal, protestó esto en las instalaciones de la Capama, para demandar el pago de una deuda de más de 600 mil pesos que desde el 2018 tiene la dependencia con la empresa "LDN Construcciones S.A de C.V".

Durante la protesta, el empresario, dijo que los directivos del organismo operador del agua potable en la ciudad, se niegan a cubrir la deuda institucional que adquirieron.

Desde las 08:00 de la mañana, el empresario, se instaló en los accesos a las oficinas de la paramunicipal evitando el paso de empleados y funcionarios al inmueble ante la negativa que ha mostrado el director José Ramón Aysa Neme de atender la petición de pago del adeudo.

El pasado tres de diciembre, el empresario realizó la primera protesta en las instalaciones de la Capama, para demandar el adeudo total de la deuda, la cual está respaldada por un contrato firmado en la pasada administración.

Señaló que la deuda se género por la venta de material como válvulas, tubos, todo está perfectamente verificado con documentación, por lo que exigió el pago total de la deuda superior a los 600 mil pesos.

José Luis Nadal, dijo que está actitud negativa por parte del director de la Capama, ha afectado la economía de su familia, de su empresa y la de más de 20 trabajadores que en estos momentos no tienen una fuente de empleo.

"Yo lo único que quiero es que se me pague hasta el último pesos de lo que se me adeuda, y yo me retiro de está administración, ya vendrán otras administraciones, yo he dejado de ganar era mi capital y mi fuente de trabajo", expresó.

Señaló que la deuda es Institucional, porque el material que vendió, lo hizo a la Capama y no a una persona física, por lo que la actual administración, debe de cubrirle hasta el último peso que se le debe.