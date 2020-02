El titular de Sectur debe hablar con AMLO sobre puentes largos: Basilio Talavera

El secretario de turismo en Acapulco, José Luis Basilio Talavera, consideró que el titular de SECTUR federal, Miguel Torruco Marqués, debe intervenir y hablar con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre su propuesta de desaparecer los puentes y fines de semana largos, ya que estos son de gran beneficio para todos los destinos de México.

El funcionario municipal, agregó que en caso de que esta propuesta se lleve a cabo, buscarán nuevos esquemas para atraer turistas los fines de semana y mantener el crecimiento de este sector, que se ha venido dando en los últimos años.

“Todavía lo tendría que ver el congreso y el secretario de turismo federal tratar este tema con el presidente en beneficio de la actividad turística de México…tendríamos que buscar algún esquema para atraer más turismo porque los fines de semana largo han sido muy productivos para Acapulco”, expresó.

En otro tema, sobre el nuevo incremento al peaje de la Autopista del Sol, Basilio Talavera, dijo esperar que esta medida no afecte la llegada de paseantes a Acapulco, sin embargo, aumentarán la promoción del destino, para lograr que los turistas nacionales continúen llegando los fines de semana.

“Son aumentos y recursos que requiere imagino para el mantenimiento y rehabilitación de la Autopista, pero esperemos que promocionalmente no nos afecte, vamos a continuar con el programa de actividades y evento, los hoteleros nos han dicho que no hay cancelaciones, esperemos que no las haya”, detalló.

Agregó que, a pesar de esto, los hoteleros y restauranteros han mantenido sus precios en los servicios, con tarifas más económicas para los paseantes y promociones en noches gratis o bufetes en los mejores lugares de Acapulco.