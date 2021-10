El PRD podría perder su registro en el 2024

El dirigente de la corriente perredista Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), Celestino Cesáreo Guzmán, convocó a definir una estrategia de como volver hacer crecer al Partido de la Revolución Democrática y salvarlo de que pierda su registro en el proceso electoral del 2024.

Lo anterior lo expresó después de reconocer que en la elección del 6 de junio obtuvo una muy baja votación, pero aseguró que si se suman fuerzas y trabajan de manera conjunta en la ruta del 2024, el PRD va a conservar su registro y va a dar la pelea.

En ese tenor, criticó al ex alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, porque sigue con su campaña de acercamiento con el gobierno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y prácticamente se ha convertido en su embajador.

El también ex diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó que en sus últimas declaraciones de Velázquez Aguirre continúa con su insistencia de ponerse al servicio de la gobernadora Salgado Pineda y buscar el diálogo con ella.

Nosotros creemos que el PRD debe definir de manera interna su propia ruta, su posición política y hacerse escuchar en el marco del Consejo Nacional. Evodio ya no participa en las reuniones del PRD nacional, ni en el consejo ni en el congreso ni en nada, dijo el dirigente de ADG, Cesáreo Guzmán.

Insistió que Velázquez Aguirre está en su trabajo de embajador de Evelyn Salgado, "no sé si más adelante decida irse a Morena, pues en Morena aceptan de todo y no creo que tenga problemas de que no lo acepten".

Admitió que su Instituto político tiene retos tremendos, la votación en Acapulco es igual a la que se obtuvo en el 91, muy baja, ahora queda centrar su energía, su fuerza interna, definir una estrategia de cómo volver a crecer y salvar al PRD de que pierda el registro en los comicios del 2024, apuntó.