El miércoles se reunirá el SUSPEG con el titular de Finanzas

Tras el compromiso de que este miércoles tendrán una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado, Tulio Pérez Calvo y el dirigente estatal del SUSPEG, David Martínez Mastache, retiran el bloqueo de la costera Miguel Alemán, maestros del estado.

El secretario general de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, Juan Alberto Rodríguez Rendón, acusó al subsecretario de Finanzas, Armando Soto Díaz, de mantener una actitud de confrontación con los maestros de su sección. Local Maestros del SUSPEG bloquean nuevamente la costera Miguel Alemán

Por ello es que volvieron a bloquear ambos sentidos de la costera, pero solo media hora después de que recibieron una llamada de su dirigente estatal, Martínez Mastache, para tener la mesa de trabajo este miércoles y destrabar los puntos de su pliego de demandas, entre estos el pago del plan flexible.

Rodríguez Rendón refirió, que no aceptarán más como interlocutor a Soto Díaz, porque no es una persona sensible y solo busca la confrontación, pero no van a ceder.

Anuncio que los acuerdos que surjan de la nueva reunión, se darán a conocer el jueves a los maestros del SUSPEG y les dará a conocer los resolutivos.

Cabe mencionar que se trató de una concentración y bloqueos intermitentes sobre la costera Miguel Alemán, a la altura de las oficinas de recaudación de Finanzas de Costa Azul, que provocó un congestionamiento vial y malestar de los automovilistas.