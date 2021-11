El marketing navideño adelanta decoración en Acapulco

Antes de las fiestas decembrinas, y los festejos de fin de año, es común ver algunos hogares acapulqueños decorados a finales del mes de noviembre, no obstante las luces y árboles navideños fueron sacados de sus cajas los primeros días del mes.

Lo anterior, obedece a que actualmente la televisión, radio y las redes sociales no esperan a que lleguen las fechas y con tiempo de anticipación muchas de las tiendas comienzan a transmitir sus spots de ventas “son reforzadores que hacen que la gente se adelante y empiecen a consumir esos distintivos ”, aseguró la psicóloga Mariana Rodríguez Ortega.

Explicó que el ser humano es sociable por naturaleza y estas festividades que se fomente la mercadotecnia hacen, “son estrategias de la economía que promueven que la gente consuma, todo esta muy adelantado a las fechas a celebrar”.

Con el semáforo epidemiológico en verde, el ser humano aprovecha para salir a consumir ciertas cosas que quizá no siempre se necesiten “sino por el encierro que pasamos

se junta la mercadotecnia con la salida a consumir esos productos en el mercado, porque los tiempos que se viven son de mucho aceleramiento ”.

Destacó que actualmente no se está dando la pauta de disfrutar los momentos “se está viviendo muy rápido” y hay ocasiones en que creen que lo más caro es mayor felicidad y los niños no aprecian eso, valoran más la unidad, la convivencia sana, un abrazo, respeto “eso es lo que más se debe valorar sobre todo porque venimos saliendo de una situación donde se ha perdido a mucha gente y eso nos ha educado para darnos cuenta que los tiempos hay que aprovecharlos con calidad de vida, tiempo, amistades y no materiales ”, finalizó.