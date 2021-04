El INE y el Tribunal, no está cortando a todos con la misma tijera: Adela Román

La alcaldesa Adela Román Ocampo reafirmó que el INE y el Tribunal Electoral del Estado, no está cortando a todos los partidos políticos con la misma tijera, lo anterior luego que le fuera retirada la candidatura a la diputación plurinominal a su sobrina y ex presidenta del DIF Acapulco Adrián Román Ocampo.

En entrevista luego de haber realizado un recorrido para supervisar la limpieza de canales frente a las oficinas del Ex Ineban, la alcaldesa manifestó que van a esperar saber que responde el TRIFE respecto a la reposición de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, y vamos a checar como resolvemos el caso de Adriana. Local Retira Tribunal Electoral candidatura a diputada local plurinominal a Adriana Román

"Yo creo que el INE y el Instituto Electoral del Estado, no nos están cortando con la misma tijera, nos están tratando de manera diferente a los militantes de Morena, pero de manera mal, de manera injusta", expresó ante medios de comunicación.

Manifestó que en el caso de Adriana Román Ocampo, hay una mala interpretación de la norma, porque ella no es funcionaria del Ayuntamiento, no maneja presupuesto, no cobra en el gobierno y su cargo es honorífico.

Indicó que Adriana Román Ocampo, dará un posicionamiento político sobre el caso de su candidatura, y serán sus abogados los que sabrán que hacer.

Por otro lado, Adela Román Ocampo informó que la policía preventiva iniciará las infracciones a todos los ciudadanos que sean sorprendidos arrojando basura en los canales y la vía pública.

Dijo que los preventivos pueden hacer las actividades de policías ecológicos corporación que hace un año, se pondría en función.