El INE continúa sin notificar resolución a Morena: Marcial Rodríguez

El Instituto Nacional Electoral (INE) no ha notificado de su resolutivo de no devolver la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio ni al partido, por lo que no se ha presentado la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aclaró el secretario general en funciones de dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcial Rodríguez Saldaña.

De esta manera desmintió a Salgado Macedonio, mismo que durante la protesta que encabezó durante la noche de este jueves en el Asta bandera, declaró que su representante ante el INE, había impugnado, "eso no es cierto", dijo. Local Félix Salgado encabeza nuevamente protesta en Acapulco

El dirigente de Morena, en tono molesto, precisó: "el partido no puede impugnar el resolutivo del órgano electoral si no ha sido notificado. Hasta este viernes no hemos recibimos ningún documento del INE".

Rodríguez Saldaña, quien evidentemente no estaba enterado de las declaraciones del senador con licencia, devolvió la pregunta: ¿Quién te dijo esto?

-Félix Salgado lo declaró a los medios de comunicación durante la protesta de este jueves, se le explicó.

No, mira, como partido no podemos presentar la impugnación si no hemos sido notificados por la autoridad electoral, pero estamos listos para hacerlo.

-Pero ya venció el plazo de las 48 horas que tenían para registrar a otro candidato a la gubernatura.

La ley es clara, el término empezará a correr cuando se reciba la notificación y en este caso, te lo vuelvo a repetir, todavía no la recibimos.

-¿No corren el riesgo de quedarse sin candidato y que no aparezca en la boleta electoral?

De ninguna manera, Félix Salgado Macedonio es nuestro candidato y será él, el que aparezca en la boleta. No hay plan "B".

Finalmente se limitó a decir que seguirá la lucha pacífica y por la vía legal, hasta que devuelvan la candidatura a Félix Salgado, rubricó.