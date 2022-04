El Día de la Tierra pasó de noche en Acapulco

El Día Internacional de la Tierra que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pasó de noche en el puerto de Acapulco y confirmó lo que está a la vista, que no les importa a los funcionarios del gobierno municipal los problemas que afectan directamente a los ecosistemas.

El presidente de Eco Integración Social, A.C., Bernardo Salas Roldán, lamentó que a pesar que este 22 de abril, el mundo entero celebró el Día Internacional de la Tierra, decretado en 1970 y adoptado por las Naciones Unidas en 2009, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de proteger los ecosistemas, conservar la biodiversidad y hacer un uso más responsable de los recursos naturales, en el municipio, nadie se dio por enterado.

Reiteró lo que ha declarado en foros y a la opinión pública, de que la alcaldesa Abelina López Rodríguez, no tiene dentro de sus políticas públicas atender el problema ambiental, a pesar que la ciudad sigue con la alerta sanitaria debido a los tiraderos de basura y con escurrimientos de aguas negras que llegan al mar.

El ambientalista Salas Roldán, aseguró que, no se cansará de repetir que se agota el tiempo para atender la contaminación ambiental que está terminando con la flora endémica, al no eficientar la limpieza de cuencas, cauces y arroyos del puerto de Acapulco.

Recordó que presentó al cabildo porteño, un plan piloto que consiste en implementar sistemas amigables con el medio ambiente a través de filtros biológicos y barreras vivas para obtener aguas para uso de riego en viveros urbanos y exposición al público como un área didáctica y de concientización ambiental a la ciudadanía.

Admitió que logró la atención de la primera edil, pero se ha dado cuenta que no hay interés de atender el problema de fondo, no obstante, que su plan no es costoso, pues lo que se pretende es aprovechar el material vegetativo que se chapona, el barrido de hojarasca y material orgánico domiciliario, con el que se puede trabajar en la producción de la composta que es un sustrato mejorado de suelos y puede ser utilizados en áreas verdes de la ciudad, jardines de escuelas y de colonias, que le significaría un ahorro al municipio, pero es como predicar en el desierto.