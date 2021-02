El de CAPAMA es un viejo problema heredado: Adela Román

Luego de hacer un llamado a personajes de la política que buscan un cargo de elección popular a no lucrar con el problema de la falta de agua en la ciudad, la presidenta Adela Román Ocampo, dijo que el problema de la CAPAMA es viejo heredado por pasadas administraciones.

Al hacer uso de la palabra durante la conferencia de prensa "Acciones y retos de la CAPAMA", en la sala de cabildo, la presidenta, afirmó que hay tres principales problemas que han afectado al organismo. Local La CAPAMA continúa en crisis financiera: Villalobos Alcalde

Dijo que la infraestructura añeja que se tiene de más de 50 y 60 años, el "huachicoleo" que se da en complicidad entre trabajadores de la paramunicipal y la propia ciudadanía, así como la baja recaudación financiera por pago de suministro son los problemas principales de la dependencia.

En el caso de los pagos por el servicio de agua potable, la presidenta señaló que los pequeños usuarios los que han cumplido con esta responsabilidad, mientras que los grandes consumidores no sólo se atrasan, sino piden descuentos exagerados y en ocasiones hasta condonación de la deuda.

En su declaración durante la conferencia, la presidenta, recordó que en octubre del 2018 cuando llegó a la alcaldía, recibió una CAPAMA con una deuda millonaria que poco a poco se ha estado cubriendo con el respaldo de la federación y el estado.

"Hago un llamado a los políticos a no lucrar con la falta de agua, porque con la toma de instalaciones y cierre de calles, no se tendrán recursos para resolver los problemas, no utilizar la necesidad de la gente en sus aspiraciones políticas", expresó Adela Román.

Señaló que, en la pasada administración, fueron instaladas miles de tomas clandestinas por trabajadores, y de estas, hemos clausurado varias que estaban directas a condominios y negocios.