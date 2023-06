El CIA no será demolido si se construye el hospital del ISSSTE

El secretario de turismo, Santos Ramírez Cuevas dio a conocer que aún no se tiene bien definido si el Centro Internacional Acapulco (CIA), será el recinto donde se construirá el hospital general de tercer nivel del ISSSTE, sin embargo, afirmó que en caso de concretarse el proyecto el CIA no será "demolido".

El funcionario estatal, dijo, durante su participación en el Grupo Aca que el tema sigue en análisis y que aún no se tiene definido el proyecto.

Santos Ramírez expresó que el ISSSTE debe responder ciertas preguntas que puedan ser la pauta para conocer si el proyecto podría o no ser edificado en las instalaciones del Centro de Convenciones.

“El tema del CIA esta en un análisis de factibilidad, y si entonces hay un proyecto tendrá que existir antes de que se ponga la primer piedra, habrá es proceso de socializaron para que puedan plantear las inquietudes. No se tiene un proyecto no ha llegado, no hay datos", insistió.

Dijo que el ISSSTE que será el dueño del hospital deberá responder ciertas preguntas así como el INDAABIN que es el propietario del inmueble.

Destacó que de lo único que tiene conocimiento es que si el hospital del Tercer Nivel se construyera en el Centro Internacional Acapulco no sería demolido sino sobre la estructura que ya se tiene.

En otro tema anunció que dentro del marco del Tianguis Turístico que se realizará en la edición 2024, un carnaval turístico donde colocaran carpas y se invitaran a todas las secretarias de turismo para que expongan su folclor nacional, concentrado en un solo lugar.

En dicha actividad se reunirán todas las expresiones, costumbres y tradiciones y cultura de los estados “la idea es hacer un recorrido que saldrá desde el parque Papagayo hasta el Centro de Convenciones a dónde estarán las diferentes expresiones turísticas de integración e interacciones que harán una experiencia distinta y original que además funcionará como un atractivo turístico para los visitantes que se encuentren en la ciudad”.

Así también Ramirez Cuevas refiero acerca de la firma de convenio entre el Gobierno de Guerrero y la empresa AIRBNB ayudará a impulsar la promoción turística del estado.

Destacó que se buscarán generar nuevas medidas publicitarias, ya sea televisivas o digitales para promover de manera masiva la empresa para poder ser más productiva con los destinos turísticos del estado de Guerrero.

“El acuerdo de contribución ya está generado, si bien ahora vienen este refrendo para dar mayor productividad a la oferta turística. Se quita esta imagen de oferta desleal, pues se contribuirá con un 4 por ciento”, concluyó.