El C5 será una realidad en Acapulco: Abelina López

En su gira de agradecimiento por colonias del distrito 03, la alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, dijo que será una realidad el C5 en el puerto, y adelantó que ya sostuvo una reunión en la cual se asentó y planificó la construcción del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

Al recorrer las calles de la colonia 20 de Noviembre, López Rodríguez, afirmó que la construcción de este C5 que servirá para combatir el problema de inseguridad en la ciudad, no costará ni un solo peso al Ayuntamiento. Local Reconoce PRD triunfo de Abelina López en Acapulco

Dijo que ya se cuenta con un avance del 95 por ciento de proyecto, y señaló que la Secretaría de Seguridad Pública municipal y la Guardia Nacional (GN), tendrán una participación muy especial en este proyecto.

"Sostuvimos una reunión para ver los avances de ese C5, nosotros no vamos a poner un solo pago, son 3 mil millones de pesos que van a ser donados, cuando les hablé de que el Plan de Desarrollo Municipal iba a estar alineado a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ahí se planean las alianzas internacionales con la sociedad civil".

"Va en el 95 por ciento de avance sólo faltan cuestiones de trámite que me tocará realizar una vez que asuma el cargo, ya se tiene el terreno, se tiene el recurso y será un centro donde no habrá opacidad".

Asimismo, la próxima presidenta constitucional de Acapulco, recordó que el único compromiso que trae es con el pueblo, lo que le permitirá tener buena gobernabilidad en su administración.

Por otro lado, en su visita a la colonia Cumbres de Llano Largo, López Rodríguez indicó que realizará el llamado a la unidad, pues, debe de ganarse a los ciudadanos que no votaron por ella.

"Yo debo llamar a la reconciliación debo de jugar el rol de que aunque hayan o no votado por nosotros, tenemos que ir a ganar a los que no votaron por nosotros, ese es el rol que me toca jugar a mi".